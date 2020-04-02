{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новосибирске намерены завершить раньше срока весеннюю уборку улиц

По информации пресс-службы мэрии, на улицы города ежедневно выходят 90 единиц техники

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Новосибирские коммунальные службы планируют закончить работы по очистке улиц города раньше обычного благодаря режиму самоизоляции, из-за которого снизилось число пешеходов и транспорта на дорогах, сообщил журналистам в четверг мэр города Анатолий Локоть.

С 31 марта власти на территории Новосибирский области, где зарегистрировано десять случаев заражения COVID-19, ввели режим самоизоляции для всех жителей региона. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех, кто работает в организациях, чья деятельность не приостановлена. Центральные улицы Новосибирска после повсеместного введения режима полной самоизоляции заметно опустели.

"Сегодня задача всех дорожных служб - с максимальной быстротой переоборудовать имеющуюся технику на летний вариант и приступить к интенсивной уборке улиц. На дорогах мало машин, мало пешеходов - уборочная техника никому не помешает. Следует использовать каждый погожий день, чтобы привести наш город в порядок", - сказал мэр.

По информации пресс-службы мэрии, на улицы Новосибирска ежедневно выходят 90 единиц техники, которые работают круглосуточно в две смены. Машины занимаются помывкой проезжей части, тротуаров, остановочных павильонов и ограждений. "Снег сошел раньше, чем в прошлом году, но мы постарались подготовить технику по погоде, начали весенне-летний сезон, не привязываясь к прежним срокам", - цитирует пресс-служба директора дорожно-эксплуатационного учреждения №1 (ДЭУ-1) Александра Ильиных.

Ранее новосибирцы неоднократно жаловались на неухоженное состояние тротуаров и остановок, а также на отсутствие велосипедных дорожек в центре города. Кроме этого, большой проблемой для Новосибирска, третьего по численности населения города в России, является пыль, распространяющаяся в городе каждое лето. В 2019 году был проведен анализ состава пыли и обнаружено, что основную долю в ней составляет остатки пескосоляной смеси, которой посыпают улицы зимой. Запыленность - одна из главных причин ухудшающейся экологической ситуации в городе, где в атмосферу ежегодно происходит выброс от 300 до 360 тыс. тонн различных веществ, которые загрязняют атмосферу.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
"Газпром" намерен летом начать строительство участка "Силы Сибири" в Иркутской области
Его протяженность составит 800 км
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС