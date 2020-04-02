В Новосибирске намерены завершить раньше срока весеннюю уборку улиц

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Новосибирские коммунальные службы планируют закончить работы по очистке улиц города раньше обычного благодаря режиму самоизоляции, из-за которого снизилось число пешеходов и транспорта на дорогах, сообщил журналистам в четверг мэр города Анатолий Локоть.

С 31 марта власти на территории Новосибирский области, где зарегистрировано десять случаев заражения COVID-19, ввели режим самоизоляции для всех жителей региона. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех, кто работает в организациях, чья деятельность не приостановлена. Центральные улицы Новосибирска после повсеместного введения режима полной самоизоляции заметно опустели.

"Сегодня задача всех дорожных служб - с максимальной быстротой переоборудовать имеющуюся технику на летний вариант и приступить к интенсивной уборке улиц. На дорогах мало машин, мало пешеходов - уборочная техника никому не помешает. Следует использовать каждый погожий день, чтобы привести наш город в порядок", - сказал мэр.

По информации пресс-службы мэрии, на улицы Новосибирска ежедневно выходят 90 единиц техники, которые работают круглосуточно в две смены. Машины занимаются помывкой проезжей части, тротуаров, остановочных павильонов и ограждений. "Снег сошел раньше, чем в прошлом году, но мы постарались подготовить технику по погоде, начали весенне-летний сезон, не привязываясь к прежним срокам", - цитирует пресс-служба директора дорожно-эксплуатационного учреждения №1 (ДЭУ-1) Александра Ильиных.

Ранее новосибирцы неоднократно жаловались на неухоженное состояние тротуаров и остановок, а также на отсутствие велосипедных дорожек в центре города. Кроме этого, большой проблемой для Новосибирска, третьего по численности населения города в России, является пыль, распространяющаяся в городе каждое лето. В 2019 году был проведен анализ состава пыли и обнаружено, что основную долю в ней составляет остатки пескосоляной смеси, которой посыпают улицы зимой. Запыленность - одна из главных причин ухудшающейся экологической ситуации в городе, где в атмосферу ежегодно происходит выброс от 300 до 360 тыс. тонн различных веществ, которые загрязняют атмосферу.