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Пандемия коронавируса нового типа

Прибывающих из Москвы и Петербурга в Новосибирск обязали самоизолироваться на 14 дней

За ними будет установлено медицинское наблюдение по той же системе, что и для прибывших из-за рубежа

НОВОСИБИРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области ввели обязательный режим 14-дневной самоизоляции для тех, кто прибывает в регион из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил в пятницу областной оперативный штаба по ситуации с коронавирусом.

В Москве на данный момент подтверждено 2 923 случая заражения, в Московской области - 211, в Санкт-Петербурге - 156. В Новосибирской области подтвержденных случаев 10, регион ранее ввел режим самоизоляции.

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"Правительство Новосибирской области решило ввести режим обязательной 14-дневной домашней самоизоляции для тех, кто прибывает на территорию региона из Москвы и Санкт-Петербурга. Эти меры необходимы в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в данных субъектах РФ", - говорится в сообщении.

За прибывшими будет установлено медицинское наблюдение по той же системе, что и для прибывших из-за рубежа. Тест на коронавирусную инфекцию у них возьмут на десятый день после прибытия.

Всего в России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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