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Пандемия коронавируса нового типа

В Хакасии разрешат торговлю непродовольственными товарами в режиме самоизоляции

Режим самоизоляции в регионе продлен до 12 апреля

ТАСС, 3 апреля. Власти Хакасии разрешат торговлю непродовольственными товарами в действующем режиме самоизоляции, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства республики.

Режим самоизоляции в Хакасии начал действовать с 1 апреля. По данным на утро пятницы, в республике трое заразившихся коронавирусной инфекцией.

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"Мы открываем торговлю непродовольственными товарами, по-прежнему под запретом культурно-массовые, спортивные мероприятия. Также по федеральному требованию не работают организация общественного питания, за исключением доставки продуктов", - сообщил собеседник агентства

Он добавил, что по-прежнему действует правило социальной дистанции в 1,5 м, в том числе и для открывшихся торговых предприятий. Сам режим самоизоляции, который был введен до 5 апреля, продлен до 12 апреля.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияХакасияПандемия коронавируса нового типа
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