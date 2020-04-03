В Хакасии выздоровел первый заразившийся коронавирусной инфекцией

ТАСС, 3 апреля. Жителя Хакасии, у которого был диагностирован коронавирус, выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

17 марта коронавирус нового типа был выявлен у 51-летнего жителя республики, вернувшегося из Германии. Он был госпитализирован.

"Выписали. Он чувствует себе нормально и пробы у него отрицательные", - сообщил собеседник агентства, добавив, что в больницах остаются две женщины, у которых также было выявлено коронавирусная инфекция. Все заболевшие в республике вернулись из стран Европы.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.