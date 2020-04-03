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Пандемия коронавируса нового типа

Новосибирские власти позволят возобновить работу строительным предприятиям с 6 апреля

При этом руководители компаний должны будут взять на себя полномочия по выполнению полного комплекса санитарных мер

НОВОСИБИРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где режим самоизоляции введен с вечера 31 марта, позволят строительным компаниям и промышленным предприятиям возобновить работу с 6 апреля при условии соблюдения санитарных мер, сообщил в пятницу журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В Новосибирской области зафиксировано 10 случаев инфицирования коронавирусом, двое заразившихся вылечились и выписаны из больницы. Согласно ранее введенному режиму самоизоляции, для промышленных и строительных предприятий региона уходящая неделя была нерабочей для противодействия распространению коронавируса.

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"Правительство Новосибирской области принимает следующее решение. При условии, если руководители промышленных предприятий и строительных компаний готовы взять на себя полномочия по выполнению полного комплекса санитарных, защитных мер, которые бы обеспечивали безопасность и здоровье работников и окружающих, и, если руководители предприятий берут на себя ответственность за неукоснительное исполнение [этих мер], с понедельника, 6 апреля на территории Новосибирской области разрешается возобновить работу предприятиям промышленным и строительного комплекса", - сказал Травников.

По его словам, для организаций торговли, не входящих в закрытый перечень, для сферы услуг, развлечений, физкультурно-оздоровительного комплекса и других предприятий предписано приостановить работу до принятия решения о снятии режима. Ранее предприятия общепита могли работать в режиме "на вынос".

"При этом ужесточаются требования и формулировки. Этим организациям предписано приостановить работу до принятия решений о снятии режима", - сказал губернатор.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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