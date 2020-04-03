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Пандемия коронавируса нового типа

Омск и Дудинка ограничат въезд и выезд граждан из-за ситуации с коронавирусом

Кроме того, приостановлено движение автобуса №115 "Дудинка - Норильск"

ТАСС, 3 апреля. Въезд и выезд граждан будет ограничен с субботы из Омска, города с населением свыше 1 млн человек. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД.

"С 4 апреля 2020 года будут выставлены наряды полиции для ограничения въезда и выезда транспорта из города Омска", - сказали в главке полиции.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что посты будут установлены на всех въездах в город, сотрудники УМВД будут проверять у граждан наличие пропусков, подтверждающих работу в организациях, чья деятельность не приостановлена. Нарушителям режима всеобщей изоляции грозит штраф до 40 тыс. рублей. В настоящий момент в Омской области зафиксировано девять случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Решение об ограничении въезда и выезда без уважительной причины принято в пятницу и в арктической Дудинке, городе на севере Красноярского края с населением более 20 тыс. жителей. Здесь коронавирус подозревают у одного человека.

"Полномочия по принятию решения о разрешении выезда гражданина переданы оперативным дежурным управления по делам ГО и ЧС администрации района. Для этого северянам необходимо обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112. Каждый случай будет рассматриваться в частном порядке. Если у водителя и пассажиров имеются справки работодателя с обозначением в ней места осуществления деятельности в другом городе, звонок не требуется", - сообщили в пресс-службе администрации Таймыра.

Также решено приостановить движение автобуса №115 "Дудинка - Норильск". Запрещен въезд в город по автозимнику со стороны села Караул. Исключение предоставлено для предпринимателей, закупающих в городе продукты, товары и медикаменты для сельчан. "Глава района также отметил, что необходимо обратиться к руководству авиакомпании "Красавиа" и ФКП "Аэропорты Красноярья" с просьбой сократить число регулярных рейсов Хатанга - Норильск и Хатанга - Красноярск с двух до одного раза в неделю", - сообщили в пресс-службе.

Теги
РоссияКрасноярский крайОмская областьПандемия коронавируса нового типа
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