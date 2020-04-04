В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до конца апреля

НОВОСИБИРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Режим полной самоизоляции в Новосибирской области продлен до 30 апреля. Соответствующий документ подписал губернатор Андрей Травников, сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

Режим самоизоляции в регионе был введен 31 марта, изначально он должен был действовать до 5 апреля.

"В Новосибирской области продолжает действовать режим самоизоляции - он продлен до 30 апреля. Его строгое соблюдение необходимо для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории нашего региона. Все ранее утвержденные ограничения доступа людей и транспорта на территории Новосибирской области также будут продлены", - говорится в сообщении.

В пятницу Травников сообщал журналистам, что власти региона позволят с 6 апреля возобновить работу строительным компаниям и промышленным предприятиям при условии соблюдения санитарных мер.

В Новосибирской области подтверждено десять случаев заражения новым коронавирусом.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.