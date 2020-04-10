СГК по программе ремонта теплотрасс отремонтирует в Новосибирске около 1% сетей

НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК), осуществляющая теплоснабжение в Новосибирске, по программе ремонта теплотрасс в 2020 году заменит в городе 4,4 км трубопроводов и приведет в порядок в рамках текущего ремонта еще 22 км сетей, что суммарно составляет около 1% теплосетей. Параметры ремонтной кампании на 2020 год не будут пересмотрены из-за пандемии, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Эксперты сообщали ТАСС, что на модернизацию изношенных труб города необходимо более 40 млрд рублей, причем этот процесс потребует внедрения новых инженерных решений. Большая часть теплосетей Новосибирска находится в ненормативном состоянии. По данным (СГК), около 62% тепловых сетей города эксплуатируются более 25 лет, что больше нормативного срока их эксплуатации. Это приводит к новым дефектам труб и, как следствие, к увеличенному количеству отключений у населения.

"СГК по программе ремонта теплотрасс в 2020 году заменит в городе свыше 4,4 км трубопроводов, на уровне прошлого года. Мы не видим никаких опасностей для программы - как ремонтной, так и инвестиционной. Угроз срыву окончания отопительного сезона нет. Все закупочные процедуры [в рамках подготовки к ремонтной кампании] проведены, подрядчики определены, договоры на поставку материалов и оборудования подписаны или подписываются", - сказал Колмаков.

В пресс-службе компании ТАСС пояснили, что в текущем году планируется еще порядка 22 км сетей привести в порядок в рамках текущего ремонта. Это, учитывая замену 4,4 км трубопроводов, суммарно составляет около 1% общего объема теплосетей. На эти цели будет направлено около 550 млн рублей. Общий бюджет ремонтной кампании составляет 880 млн рублей.

Колмаков добавил, что отопительный сезон в Новосибирске, вероятно, будет завершен 10 мая. По его словам, на пяти станциях, четыре из которых расположены в Новосибирске и одна в городе Куйбышев, ежедневно работают 850 человек оперативного персонала, который осуществляет управление оборудованием непрерывного производства. Еще порядка 250 человек оперативного персонала - в теплосетевом подразделении. Кроме того, около 1 тыс. сотрудников филиала работает удаленно. Колмаков также добавил, что в настоящее время закрыт Центр обслуживания клиентов, работает кол-центр.

О состоянии теплосетей в городе

В эксплуатации Новосибирского филиала СГК находится 3020 км сетей, из них 75% - старше 30 лет. В ноябре прошлого года в Новосибирске произошло несколько крупных коммунальных аварий. Самая крупная из них произошла на Северо-Чемском жилмассиве на окраине города, отопление было отключено в 43 домах и нескольких социальных объектах на протяжении почти трех суток. Губернатор Андрей Травников сообщал ТАСС, что основной причиной произошедших аварий в Новосибирске стали недостаточные ремонты теплосетей в последние 15-20 лет. По словам Травникова, власти региона совместно с теплоснабжающими организациями ищут возможности увеличения объемов ремонта.