В Новосибирской области не будут препятствовать верующим в посещении храмов в праздники

НОВОСИБИРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Жители Новосибирской области могут посетить храмы во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи при условии соблюдения санитарных норм. Об этом говорится в сообщении губернатора области Андрея Травникова и митрополита Новосибирского и Бердского Никодима.

"Никаких препятствий для посещения храмов чиниться не будет. Но, в то же время, учитывая сложившиеся обстоятельства, мы напоминаем вам об опасности заражения коронавирусной инфекцией, особенно при большом количестве народа. Если же вы, несмотря на все наши предупреждения, имеете желание посетить храмы, то это необходимо сделать с соблюдением всех санитарных противоэпидемиологических норм", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее ТАСС настоятель новосибирского католического собора, храм закрыт с 26 марта. Новосибирская митрополия Русской православной церкви не объявляла о закрытии своих храмов.

В Новосибирской области в настоящее время зафиксирован 21 случай инфицирования коронавирусом, 8 человек выздоровели. В регионе продолжает действовать введенный 31 марта режим самоизоляции.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.