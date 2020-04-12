Омским работодателям рекомендовали отстранять от работы сотрудников, выезжавших из региона

ТАСС, 12 апреля. Власти Омской области из-за пандемии рекомендовали работодателям региона временно отстранить от работы сотрудников, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Об этом говорится в распоряжении губернатора Александра Буркова.

"Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Омской области прекратить привлечение к работе сотрудников, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, до отмена режима повышенной готовности", - говорится в распоряжении.

Отмечается также, что для предотвращения распространения в регионе коронавируса, жители, вернувшиеся с территорий, где зарегистрированы случаи заражения, обязаны сообщать о своем прибытии в регион на горячую линию, предоставив информацию о том, где и когда находились.

10 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области продлил режим самоизоляции для всех жителей региона до 19 апреля. Ранее режим самоизоляции был введен до 12 апреля. В Омской области 19 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. За последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 246 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.