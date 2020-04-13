Запрет на работу туробъектов в Республике Алтай до 1 июня стал обязательным

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек. Туризм - одна из основных отраслей экономики в республике - ежегодно территорию посещает не менее 2 млн туристов. На сегодня в РФ только в Республике Алтай и Чукотском автономном округе не зарегистрирован коронавирус.

ТАСС, 13 апреля. Приостановка бронирования в туристических объектах Республики Алтай, введенная до 1 июня 2020 года из рекомендательной стала обязательной. Это сделано для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в одном из двух регионов РФ, где COVID-19 еще не обнаружен, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства региона со ссылкой на главу республики Олега Хорохордина.

"Сегодня я подписал документ о внесении изменений в распоряжение правительства Республики Алтай. Если ранее приостановка бронирования, приема и размещения граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения, в том числе детских лагерях, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха до 1 июня 2020 года носила рекомендательный характер, теперь она является обязательной", - цитирует пресс-служба Хорохордина.

Профильным ведомствам и властям в муниципалитетах поручено провести дополнительные проверки туробъектов. Будет усилена работа правоохранителей на въезде в регион на федеральном Чуйском тракте - там автомобилистам сообщают, что ни туробъекты, ни общепиты в регионе не действуют. В пресс-службе уточнили, что кафе и рестораны, сауны, ночные клубы и прочие развлекательные заведения остаются закрыты. С сегодняшнего дня все ограничения носят обязательный характер и для них.

Хорохордин подчеркнул, что при необходимости сроки ограничений будут продлены, а при нарушениях последуют санкции - штрафы в разных случаях от 15 до 500 тыс. рублей или остановка деятельности до 90 суток. Также глава региона поручил первому вице-премьеру Виталию Махалову проработать с авиакомпаниями, выполняющими полеты из Горно-Алтайска в Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург, вопрос о приостановке рейсов до нормализации ситуации. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, внутрирегиональных рейсов это не коснется. Ранее было временно приостановлено авиасообщение с Москвой.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.