{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Запрет на работу туробъектов в Республике Алтай до 1 июня стал обязательным

Регион является одним из двух в России, где COVID-19 еще не обнаружили

ТАСС, 13 апреля. Приостановка бронирования в туристических объектах Республики Алтай, введенная до 1 июня 2020 года из рекомендательной стала обязательной. Это сделано для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в одном из двух регионов РФ, где COVID-19 еще не обнаружен, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства региона со ссылкой на главу республики Олега Хорохордина.

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек. Туризм - одна из основных отраслей экономики в республике - ежегодно территорию посещает не менее 2 млн туристов. На сегодня в РФ только в Республике Алтай и Чукотском автономном округе не зарегистрирован коронавирус.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сегодня я подписал документ о внесении изменений в распоряжение правительства Республики Алтай. Если ранее приостановка бронирования, приема и размещения граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения, в том числе детских лагерях, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха до 1 июня 2020 года носила рекомендательный характер, теперь она является обязательной", - цитирует пресс-служба Хорохордина.

Профильным ведомствам и властям в муниципалитетах поручено провести дополнительные проверки туробъектов. Будет усилена работа правоохранителей на въезде в регион на федеральном Чуйском тракте - там автомобилистам сообщают, что ни туробъекты, ни общепиты в регионе не действуют. В пресс-службе уточнили, что кафе и рестораны, сауны, ночные клубы и прочие развлекательные заведения остаются закрыты. С сегодняшнего дня все ограничения носят обязательный характер и для них.

Хорохордин подчеркнул, что при необходимости сроки ограничений будут продлены, а при нарушениях последуют санкции - штрафы в разных случаях от 15 до 500 тыс. рублей или остановка деятельности до 90 суток. Также глава региона поручил первому вице-премьеру Виталию Махалову проработать с авиакомпаниями, выполняющими полеты из Горно-Алтайска в Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург, вопрос о приостановке рейсов до нормализации ситуации. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, внутрирегиональных рейсов это не коснется. Ранее было временно приостановлено авиасообщение с Москвой.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАлтайХорохордин, Олег ЛеонидовичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Танки Т-72Б3М впервые примут участие в параде, посвященном Дню Победы в Новосибирске
Всего по главной улице города проедут более 50 единиц военной техники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС