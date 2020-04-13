Власти Омской области оценили ущерб от штормового ветра 7 и 8 апреля

ОМСК, 13 апреля. /ТАСС/. Штормовой ветер, от которого 7 и 8 апреля пострадали более 200 населенных пунктов Омской области, включая сам Омск, нанес ущерб на сумму около 165 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте правительства Омской области. В регионе был введен режим ЧС.

"Из-за шквалистого ветра, скорость которого достигала 31 метра в секунду, <…> пострадало более 200 населенных пунктов. Частично нарушена жизнедеятельность свыше 98 тысяч человек. <…> На основании собранных сведений определены предварительные данные о размере причиненного природой ущерба. Он оценивается в 165 млн рублей", - говорится в сообщении.

Наибольший урон был нанесен учреждениям образования (57,3 млн рублей), сельскому хозяйству (36,2 млн рублей) и жилым помещениям (27,7 млн рублей). В меньшей степени пострадали объекты здравоохранения (2,1 млн), социальной поддержки (9,5 млн), энергетики (4,3 млн), ЖКХ (10,9 млн) и транспорта (3,2 млн рублей). Больше всего поврежденных объектов в Омске, Азовском, Павлоградском, Шербакульском и Омском районах.

Губернатор Омской области Александр Бурков подчеркнул, что при выделении средств на восстановление объектов, которые были недавно построены или отремонтированы, необходимо оценить качество проведенных работ. "Надо спросить с подрядных организаций, которые строили и ремонтировали эти объекты, смотреть их гарантийные обязательства по договорам. Если у кого-то улетела новая крыша со школы, другого социального объекта, то здесь вопрос еще к тому, кто контролировал это строительство и как принимал", - цитирует пресс-служба Буркова.

7 апреля, Обь-Иртышское УГМС распространило штормовое предупреждение на 7 и 8 апреля из-за сильного ветра. В Омской области из-за непогоды пострадали более 200 населенных пунктов. Порывами ветра до 31 м/с частично повреждены кровли 69 зданий и сооружений, при этом никто из людей не пострадал. В Омске сильный ветер повредил десятки конструкций и машин, повалил почти 20 деревьев и стал причиной аварии на электросетях, из-за которой без электроснабжения остался микрорайон Входной с населением несколько тысяч человек.