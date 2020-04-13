Гендиректора угольного холдинга "Топпром" в Кузбассе подозревают в подкупе импортеров

КЕМЕРОВО, 13 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о коммерческом подкупе в крупном размере возбуждено в Кузбассе в отношении генерального директора угольного холдинга "Топпром". По версии следствия, он за вознаграждение в размере $5 тыс. предлагал представителю польской фирмы закупать уголь по завышенной цене. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"По версии следствия, в феврале текущего года подозреваемый, чтобы наладить новый канал продажи угольной продукции за рубеж и увеличить прибыль организации, предложил представителю польской фирмы по закупкам на территории России сделку: за денежное вознаграждение в размере $5 тысяч продать уголь за границу по цене выше рыночной за тонну", - говорится в сообщении ведомства.

О преступной деятельности гендиректора стало известно сотрудникам регионального управления ФСБ в Кузбассе, которые передали материалы в следственные органы. Проведены обыски в доме и на рабочем месте подозреваемого, а также у лиц, которые имели отношение к сделкам. Назначен ряд экспертиз.

В состав холдинга "Топпром" в Кузбассе входит шахта "Юбилейная" и три обогатительные фабрики "Тайбинская", "Коксовая" и "Щедрухинская", а также предприятие "Трансавто". Согласно данным на официальном сайте холдинга "Топпром", должность генерального директора компании занимает Владимир Честнейшин.