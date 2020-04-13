Танки Т-72Б3М впервые примут участие в параде, посвященном Дню Победы в Новосибирске

ТАСС, 13 апреля. Танки Т-72Б3М впервые будут продемонстрированы жителям и гостям Новосибирска на параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в понедельник.

"Данные образцы современной военной техники [танки Т-72Б3М] жителям и гостям столицы Сибири будут продемонстрированы впервые", - говорится в сообщении.

Гости праздника также смогут увидеть боевые машины сопровождения ракетного комплекса "Ярс".

Всего по главной улице Новосибирска проедут более 50 единиц военной техники. Среди них беспилотники "Орлан-10", бронированные автомобили марки "Тигр", БТР, комплексы С-400, "Искандер", "Панцирь-С1", артиллерийские установки "Нона-СВК", "Урал-4320" с 2А65 "Мста-Б" и системы "Град".

В ходе последней модернизации танк Т-72Б3М получил новое 125-миллиметровое гладкоствольное орудие, позволяющее применять новые бронебойные подкалиберные снаряды типа "Свинец-1", "Свинец-2". Благодаря новому прицелу "Сосна-У" и 1А40-4 была повышена точность стрельбы как с места, так и в движении, уточнили в пресс-службе.