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Прокуратура направляет в суд дело иркутского экс-министра о рубке леса в "Туколони"

Бывшего министра лесного комплекса Иркутской области и других экс-чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий и пособничестве в незаконной рубке лесных насаждений

ТАСС, 13 апреля. Прокуратура Иркутской области направляет в суд уголовное дело о незаконной рубке леса в природном заказнике "Туколонь" в отношении бывшего министра лесного комплекса Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Прокурор Иркутской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра лесного комплекса Иркутской области и ряда должностных лиц. В ближайшее время дело будет направлено в Кировский районный суд Иркутска", - уточнили в ведомстве.

Бывшие чиновники обвиняются в превышении должностных полномочий, пособничестве в незаконной рубке лесных насаждений и пособничестве в нарушении режима особо охраняемых природных территорий.

По версии следствия, чиновники и должностные лица региональной службы по охране и использованию животного мира, центра защиты леса и Казачинско-Ленского лесхоза незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку лесных насаждений на особо охраняемой природной территории в государственном природном заказнике регионального значения "Туколонь". "В результате лесному фонду и объектам животного мира причинен ущерб на сумму более 740 млн рублей", - уточнили в Генпрокуратуре.

Теги
РоссияИркутская область
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