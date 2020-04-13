Прокуратура направляет в суд дело иркутского экс-министра о рубке леса в "Туколони"

ТАСС, 13 апреля. Прокуратура Иркутской области направляет в суд уголовное дело о незаконной рубке леса в природном заказнике "Туколонь" в отношении бывшего министра лесного комплекса Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Прокурор Иркутской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра лесного комплекса Иркутской области и ряда должностных лиц. В ближайшее время дело будет направлено в Кировский районный суд Иркутска", - уточнили в ведомстве.

Бывшие чиновники обвиняются в превышении должностных полномочий, пособничестве в незаконной рубке лесных насаждений и пособничестве в нарушении режима особо охраняемых природных территорий.

По версии следствия, чиновники и должностные лица региональной службы по охране и использованию животного мира, центра защиты леса и Казачинско-Ленского лесхоза незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку лесных насаждений на особо охраняемой природной территории в государственном природном заказнике регионального значения "Туколонь". "В результате лесному фонду и объектам животного мира причинен ущерб на сумму более 740 млн рублей", - уточнили в Генпрокуратуре.