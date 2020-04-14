В Туве запретили весеннюю охоту из-за коронавируса

ТАСС, 14 апреля. Власти Тувы запретили весеннюю охоту для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении республиканского правительства, размещенном на официальном сайте региона.

В Туве коронавирус выявлен у шести человек в отдаленном селе Ырбан Тоджинского района. По данным регионального управления Роспотребнадзора, ни у одного из них никаких клинических проявлений заболевания не наблюдается. В районе введен карантин.

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции правительство Республики Тыва постановляет ввести до 30 мая 2020 г. запрет любительской и спортивной охоты в отношении всех видов охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях", - говорится в документе.

Режим самоизоляции в Туве действует с 30 марта, жителям запрещено перемещаться из одного муниципального образования в другое.