В Омске потушили пожар в многоквартирном доме

ОМСК, 14 апреля. /ТАСС/. Спасатели потушили возгорание в двухэтажном многоквартирном доме в Омске, в результате пожара погиб один человек. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

"[При пожаре] погиб один человек, мужчина", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре в двухэтажном восьмиквартирном доме поступило в 22:54 местного времени (19:54 мск). Пламя охватило четыре квартиры, в ликвидации пожара участвовали 76 спасателей и 16 единиц техники.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС добавили, что пожар был потушен в 02:15 местного времени (23:15 мск). "На момент прибытия первого подразделения шел густой дым из-под кровли, происходило горение внутри. Другие четыре квартиры закопчены по всей площади, произведено контрольное вскрытие стен", - сказали в МЧС. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.