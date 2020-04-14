СГК отмечает с начала апреля снижение платежей со стороны бизнеса на 40%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) по итогам первых дней апреля уже зафиксировала снижение платежной дисциплины за поставленные энергоресурсы на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова в рамках онлайн пресс-конференции.

Снижение платежей в настоящее время приходится на малый бизнес, который раньше всех пострадал в сложившейся ситуации.

"Мы сейчас увидели анализ за первые дни апреля, и конечно мы в растерянности, в недоумении. Но мы ожидали эту ситуацию, не только мы, но и все ресурсоснабжающие организации, действительно, провалы платежей пошли на 40% от того, что за аналогичный период в прошлом году. Но, что удивительно, и что меня не может не радовать - население платит достаточно дисциплинированно. Мы видим большой провал по бизнесу", - сказала она.

Косогова отметила, что в настоящее время компания готова идти на заключение соглашений о рассрочке с потребителями, пострадавшими в результате введенных мер для предотвращения распространения коронавируса. Однако речь о полном прощении долгов для наиболее пострадавших категорий потребителей не идет.

"Я всегда с осторожностью отношусь ко всем популистским заявлениям. А нам кто простит долги за те же самые другие услуги? Водоканалу мы должны платить за воду, электроэнергию наши насосные станции точно также покупают у гарантирующих поставщиков. То есть смысл вопроса, наверное, не в том, что "давайте простим", а как раз в том, что нет системы (прощения долгов - прим. ТАСС)", - добавила она.

По словам Косоговой, в случае, если на уровне государства будет принято решение, что бюджет возьмет на себя часть долгов потребителей, тогда можно было бы принимать решение о прощении долгов. В противном случае компания не может пойти на эту меру, так как СГК необходимо платить за ресурсы, выплачивать зарплату сотрудникам и в установленном порядке проводить ремонтную кампанию.

О компании

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибирского федерального округа СГК занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской области, Хакасии и Туве.

В группу входят 17 теплогенерирующих станций, а также тепловые сети общей протяженностью почти 5,7 тыс. км, ремонтные и сервисные компании.