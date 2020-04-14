У пятерых сотрудников ФМБА в Красноярске выявили коронавирус

"У пятерых работников технических служб ФСНКЦ ФМБА России подтвержден коронавирус. Сотрудники госпитализированы и проходят лечение. Контактирующие с ними специалисты находятся под наблюдением и соблюдают режим самоизоляции. В учреждении предприняты все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса", - сказали в пресс-службе.

В Красноярском крае зарегистрированы 110 случаев коронавирусной инфекции, 17 человек излечились.