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Пандемия коронавируса нового типа

У пятерых сотрудников ФМБА в Красноярске выявили коронавирус

Они госпитализированы, контактирующие с ними специалисты находятся под наблюдением

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Коронавирус выявлен у пятерых работников технических служб Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России (ФСНКЦ ФМБА), сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе центра.

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"У пятерых работников технических служб ФСНКЦ ФМБА России подтвержден коронавирус. Сотрудники госпитализированы и проходят лечение. Контактирующие с ними специалисты находятся под наблюдением и соблюдают режим самоизоляции. В учреждении предприняты все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса", - сказали в пресс-службе.

В Красноярском крае зарегистрированы 110 случаев коронавирусной инфекции, 17 человек излечились.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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