Иркутская область создаст авиаотделения для тушения лесных пожаров вне зоны контроля

ИРКУТСК, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области создадут 14 авиационных отделений со штатом парашютистов-десантников для тушения лесных пожаров в районах, которые исключены из так называемой зоны контроля, где ранее возгорания не тушили из-за их отдаленности и отсутствия угрозы населению и объектам экономики. Зона контроля сокращена с 32 млн га до 9 млн га, сообщил во вторник журналистам на онлайн-пресс-конференции и. о. заместителя председателя правительства региона Теймур Магомедов.

"Оставили в ней [зоне контроля] исключительно те участки, куда просто невозможно добраться в силу непроходимости, и где действительно нет опасности для объектов экономики. Принято тяжелое, но принципиальное решение все остальное тушить. Для этого необходима оперативная переброска туда людей, и с этой целью организуем в этом году 14 авиационных отделений, которые будем оснащать парашютистами-десантниками. Это будет 36 команд по семь человек. Мы увеличили и количество летных часов, и дополнительно готовим 286 работников парашютно-десантной службы", - сказал Магомедов.

Он уточнил, что исключенные из зоны контроля районы находятся на севере Иркутской области, где в 2019 году действовали самые крупные лесные пожары. С 1 мая на севере будет введен особый противопожарный режим. В южных районах, где уже зарегистрированы первые природные пожары, он действует с 10 апреля.

Магомедов сообщил, что с начала пожароопасного сезона в регионе произошло девять природных пожаров на общей площади более 250 га. Их ликвидировали в течение суток после обнаружения. В одном случае к пожару привел пал травы. Также произошли два возгорания, причиной которых мог стать умышленный поджог.

В 2019 году площадь зоны контроля в Иркутской области составляла 32 млн га, горело 1,2 млн га леса, а тушились только 38 пожаров на общей площади 212 га. В регионе сосредоточено более 10% лесов страны, пожары наносят значительный ущерб лесному хозяйству области. За сезон 2019 года в регионе было зарегистрировано 1096 пожаров, основные очаги находились в северных районах, где продолжительное время не было осадков. В мае прошлого года было несколько случаев, когда лесные пожары угрожали населенным пунктам, наблюдалось сильное задымление в ряде городов и поселков, в том числе в Иркутске из-за пожаров, которые действовали в пригороде.