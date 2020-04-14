{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Иркутская область создаст авиаотделения для тушения лесных пожаров вне зоны контроля

Зона контроля, где ранее возгорания не тушили из-за их отдаленности и отсутствия угрозы населению, сокращена с 32 млн га до 9 млн га
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ИРКУТСК, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области создадут 14 авиационных отделений со штатом парашютистов-десантников для тушения лесных пожаров в районах, которые исключены из так называемой зоны контроля, где ранее возгорания не тушили из-за их отдаленности и отсутствия угрозы населению и объектам экономики. Зона контроля сокращена с 32 млн га до 9 млн га, сообщил во вторник журналистам на онлайн-пресс-конференции и. о. заместителя председателя правительства региона Теймур Магомедов.

"Оставили в ней [зоне контроля] исключительно те участки, куда просто невозможно добраться в силу непроходимости, и где действительно нет опасности для объектов экономики. Принято тяжелое, но принципиальное решение все остальное тушить. Для этого необходима оперативная переброска туда людей, и с этой целью организуем в этом году 14 авиационных отделений, которые будем оснащать парашютистами-десантниками. Это будет 36 команд по семь человек. Мы увеличили и количество летных часов, и дополнительно готовим 286 работников парашютно-десантной службы", - сказал Магомедов.

Он уточнил, что исключенные из зоны контроля районы находятся на севере Иркутской области, где в 2019 году действовали самые крупные лесные пожары. С 1 мая на севере будет введен особый противопожарный режим. В южных районах, где уже зарегистрированы первые природные пожары, он действует с 10 апреля.

Магомедов сообщил, что с начала пожароопасного сезона в регионе произошло девять природных пожаров на общей площади более 250 га. Их ликвидировали в течение суток после обнаружения. В одном случае к пожару привел пал травы. Также произошли два возгорания, причиной которых мог стать умышленный поджог.

В 2019 году площадь зоны контроля в Иркутской области составляла 32 млн га, горело 1,2 млн га леса, а тушились только 38 пожаров на общей площади 212 га. В регионе сосредоточено более 10% лесов страны, пожары наносят значительный ущерб лесному хозяйству области. За сезон 2019 года в регионе было зарегистрировано 1096 пожаров, основные очаги находились в северных районах, где продолжительное время не было осадков. В мае прошлого года было несколько случаев, когда лесные пожары угрожали населенным пунктам, наблюдалось сильное задымление в ряде городов и поселков, в том числе в Иркутске из-за пожаров, которые действовали в пригороде.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Развитие Дальнего Востока
В Забайкальском селе рядом с Удоканским месторождением меди отремонтируют соцобъекты
Ремонт детского сада, средней школы и музея проведут до конца 2021 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС