Власти Алтайского края предлагают снизить на 40% оптовую цену на рынке электроэнергии РФ

БАРНАУЛ, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Алтайского края направили в правительство РФ предложение с мерами, призванными снизить стоимость оптовой электроэнергии на 40%. Такие меры необходимы в связи с падением платежей за ЖКХ и электроэнергию, сообщил во вторник журналистам министр промышленности и энергетики региона Александр Климин.

Режим самоизоляции из-за распространения новой коронавирусной инфекции был введен в Алтайском крае с 31 марта. В регионе в ситуации пандемии не могут работать часть предприятий и организаций. На сегодня в крае зафиксированы 37 подтвержденных случаев коронавируса.

"В правительство РФ было направлено предложение изменить систему оплаты покупки энергии и мощности на оптовом рынке: сегодня оптовый рынок по предоплате "отгружает" электроэнергию сетевикам, те по предоплате - потребителю. <...> Непринятие мер на уровне оптового рынка <...> может привести к коллапсу, сетевые компании начнут <...> банкротиться. От нас были направлены предложения заменить систему предоплаты <...> на постоплату. Плюс - пересмотр оптовой цены продажи электроэнергии, "вычистить" эту цену от различных надбавок, которые идут на создание новых энергомощностей и еще ряда мероприятий. По нашим оценкам, это может снизить оптовую цену минимум на 40%", - сказал Климин.

Первая декада апреля уже показала, что в ЖКХ произошло снижение сбора платежей на 5-7%. Наиболее серьезная ситуация в городе-курорте Белокурихе - там недобор составляет более 40% в связи с тем, что 52% потребителей - санатории, работа которых приостановлена до 1 июня в связи с пандемией. Министр подчеркнул, что неплатежи серьезно сказываются на состоянии ЖКХ и энергетике. В целом сбытовые энергокомпании фиксируют снижение платы по отдельным муниципалитетам на 10-30%.

Также, среди проблемных отраслей в регионе, на которые повлиял режим самоизоляции и ограничения работы, он отметил транспортную - там начали фиксировать финансовые потери из-за снижения пассажиропотока более чем в два раза. По его словам, возможно дальнейшее ухудшение в отраслях, которым пришлось приостановить или снизить объемы работы в условиях распространения коронавируса. Более точные последствия простоя будет подсчитаны в конце мая. В то же время, по крупным промпредприятиям в регионе пока не наблюдается снижения заказов - они обеспечены ими на месяц-два вперед, однако, начинают появляться неплатежи.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.