Кинзелюкский водопад в Красноярском крае получил статус памятника природы

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство Красноярского края присвоило статус памятника природы краевого значения Кинзелюкскому водопаду, второму по высоте в России. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства экологии и рационального природопользования региона.

Водопад находится в труднодоступном месте Восточного Саяна на границе с Иркутской областью, далеко от населенных пунктов. На территории насчитывают 26 редких и охраняемых видов растений, внесенных в Красную книгу Красноярского края, из них пять видов внесены в Красную книгу РФ. Здесь обитают краснокнижные снежные барсы, беркуты, орланы-белохвосты, черные аисты.

"Сегодня на заседании регионального правительства решено присвоить статус памятника природы краевого значения Кинзелюкскому водопаду и прилегающей к нему территории. Основным объектом охраны памятника природы является Кинзелюкский водопад - его высота составляет 328 метров, он второй по высоте в России", - сообщили в пресс-службе.

Заготовка древесины, охота и ведение охотничьего хозяйства, строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач, зданий и сооружений на территории запрещены. Местным жителям разрешено собирать грибы, ягоды, орехи и лекарственные растения для собственных нужд.