В Иркутской области увеличили ежегодные выплаты детям войны до 5 тыс. рублей

ИРКУТСК, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области увеличили с 2 тыс. до 5 тыс. размер ежегодной выплаты жителям региона, которые имеют статус детей Великой Отечественной войны. В Приангарье проживает 125,5 тыс. таких граждан, сообщили в среду в пресс-службе регионального заксобрания.

"Ежегодная выплата гражданам, имеющим статус детей Великой Отечественной войны, в Приангарье будет увеличена с 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Изменения в соответствующий закон были приняты областными парламентариями в ходе 29-й сессии Законодательного собрания Иркутской области", - говорится в сообщении.

В связи с увеличением размера выплат дополнительные расходы областного бюджета составят 376,5 млн рублей. Жители региона, имеющие статус детей войны, получат выплаты к 9 Мая.

В Иркутской области к детям войны относятся граждане, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года.