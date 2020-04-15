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Пандемия коронавируса нового типа

Жительницу Омска оштрафовали за фейк о гибели людей из-за коронавируса

В конце марта женщина разместила в комментариях к одному из постов в соцсетях информацию о том, что в городе зафиксировано "не менее двух летальных случаев"

ОМСК, 15 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил жительницу Омска к штрафу в размере 30 тыс. рублей за распространение недостоверной информации о гибели из-за коронавирусной инфекции не менее двух жителей региона, сообщается в среду на сайте УМВД России по Омской области.

В Омской области, по последним данным, зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом, девять человек уже излечились. Смертельных исходов не зафиксировано.

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"Мировой судья судебного участка № 51 в Кировском судебном районе признал девушку виновной в совершении административного правонарушения. Омичке назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что 27-летняя девушка в конце марта разместила в комментариях к одному из постов в соцсетях информацию о том, что в Омске зафиксировано "не менее двух летальных случаев" из-за коронавирусной инфекции. Полиция установила в ходе проверки, что она услышала эти данные от водителя такси и их достоверность не проверяла. В отношении жительницы Омска был составлен административный протокол за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

Теги
РоссияОмская областьПандемия коронавируса нового типа
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