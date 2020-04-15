Жительницу Омска оштрафовали за фейк о гибели людей из-за коронавируса

ОМСК, 15 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил жительницу Омска к штрафу в размере 30 тыс. рублей за распространение недостоверной информации о гибели из-за коронавирусной инфекции не менее двух жителей региона, сообщается в среду на сайте УМВД России по Омской области.
В Омской области, по последним данным, зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом, девять человек уже излечились. Смертельных исходов не зафиксировано.
"Мировой судья судебного участка № 51 в Кировском судебном районе признал девушку виновной в совершении административного правонарушения. Омичке назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-релизе отмечается, что 27-летняя девушка в конце марта разместила в комментариях к одному из постов в соцсетях информацию о том, что в Омске зафиксировано "не менее двух летальных случаев" из-за коронавирусной инфекции. Полиция установила в ходе проверки, что она услышала эти данные от водителя такси и их достоверность не проверяла. В отношении жительницы Омска был составлен административный протокол за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.