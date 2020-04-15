Жительницу Омска оштрафовали за фейк о гибели людей из-за коронавируса

ОМСК, 15 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил жительницу Омска к штрафу в размере 30 тыс. рублей за распространение недостоверной информации о гибели из-за коронавирусной инфекции не менее двух жителей региона, сообщается в среду на сайте УМВД России по Омской области.

В Омской области, по последним данным, зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом, девять человек уже излечились. Смертельных исходов не зафиксировано.