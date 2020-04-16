РГО планирует запустить туристический маршрут "Золотое кольцо Сибири" в июле 2020 года

НОВОСИБИРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Первые туристические группы отправятся по маршруту "Золотое кольцо Сибири", который охватит больше десяти регионов, в июле 2020 года, если этому не помешают карантинные мероприятия. Маршрут начнется в Новосибирской области, где путешественники проведут два дня, сообщила ТАСС координатор проекта, член федеральной комиссии РГО по развитию туризма Юлия Калюжная.

"Золотое кольцо Сибири" - проект всесибирского туристического маршрута, разработанный томским отделение РГО. Суть проекта в том, чтобы соединить все регионы Сибирского федерального округа единым обзорным туристским маршрутом, который позволит получить цельное представление о Сибири. Максимальная длина маршрута - 10 тыс. км. Путешествие проходит на наземном и воздушном транспорте, для туристов предусмотрены гостиницы.

"Наш проект уже готов к реализации, мы надеемся запустить его летом. У нас уже есть первая экспериментальная группа из 15 туристов, которая поедет по маршруту, она запланирована на июль. Все путешествие займет 16 дней. У нас комбинированный транспорт: три межрегиональных авиаперелета, три железнодорожных переезда, передвижение на автомобиле, а также на катере", - сообщила Калюжная.

Она пояснила, что в маршрут войдут десять регионов Сибирского федерального округа (СФО), а также часть территории Бурятии. По словам Калюжной, экскурсионная часть маршрута включает в себя много интерактива с погружением в историю Сибири. "В каждом регионе есть свои изюминки - это национальный культурный колорит, гастрономия, основные природные объекты, на это мы и сделали упор", - рассказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития Новосибирской области, на территории региона туристы проведут два дня. В первый день планируется посещение городских достопримечательностей. Во второй день туристы отправятся в районы области, где посетят место возникновения родника "Святой источник" в поселке Ложок в семидесяти километрах от Новосибирска, а также Музейно-туристический комплекс "Сузун-завод. Монетный двор", где с 1766-1847 года чеканились особые медные монеты, использовавшиеся исключительно для обращения в Сибири. Также в маршрут включены туристические объекты Алтая, горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области, омский заповедник "Птичья гавань", озеро Байкал и другие.

Проект "Золотое кольцо Сибири" был инициирован комиссией РГО по развитию туризма в 2016 году, в 2018 году проект поддержал Фонд президентских грантов. С января 2018 года реализуется межрегиональный грантовый проект "Образовательный туризм как инструмент патриотического воспитания и социальной адаптации российской молодежи".