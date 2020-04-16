{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой Алтайского края сообщил, что замглавы ведомства уволился за неделю до задержания

Андрея Голубцова задержали по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей

БАРНАУЛ, 16 апреля. /ТАСС/. Занимавший должность замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Алтайского края Андрей Голубцов уволился 10 апреля - за неделю до того, как его задержали по подозрению во взятке. Министерство сейчас работает в обычном режиме, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального Минстроя.

Следователи ранее возбудили уголовное дело в отношении замминистра строительства и ЖКХ региона, подозреваемого в получении взятки в 2 млн рублей. Мужчина задержан, по месту его жительства и работы проведены обыски. Как пояснили ТАСС в СУ СК РФ по Алтайскому краю, противоправные действия, по подозрению в которых был задержан Голубцов, совершены в 2018-2019 годах - на тот момент он находился в должности замминистра.

На эту тему

"Наше министерство сейчас работает в обычном режиме. Замминистра Андрей Голубцов (подозреваемый во взятке - прим. ТАСС) уволился неделю назад - 10 апреля", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, взятку подозреваемый получил от директора одной из компаний, занимающейся строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Деньги предназначались за юридически значимые решения по определению подрядчика на капремонт объектов теплоснабжения и заключение муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку работы. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Голубцову 50 лет. Замначальника главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, начальником управления по жилищно-коммунальному хозяйству он был назначен в 2014 году. После реорганизации управления в министерство сохранял пост до апреля 2020 года.

Теги
РоссияАлтайский край
Реклама на ТАСС
В Алтайском крае подтоплены паводком около 30 садовых участков
В МЧС сообщили, что жители отказываются эвакуироваться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС