Минстрой Алтайского края сообщил, что замглавы ведомства уволился за неделю до задержания

БАРНАУЛ, 16 апреля. /ТАСС/. Занимавший должность замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Алтайского края Андрей Голубцов уволился 10 апреля - за неделю до того, как его задержали по подозрению во взятке. Министерство сейчас работает в обычном режиме, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального Минстроя.

Следователи ранее возбудили уголовное дело в отношении замминистра строительства и ЖКХ региона, подозреваемого в получении взятки в 2 млн рублей. Мужчина задержан, по месту его жительства и работы проведены обыски. Как пояснили ТАСС в СУ СК РФ по Алтайскому краю, противоправные действия, по подозрению в которых был задержан Голубцов, совершены в 2018-2019 годах - на тот момент он находился в должности замминистра.