Минстрой Алтайского края сообщил, что замглавы ведомства уволился за неделю до задержания

БАРНАУЛ, 16 апреля. /ТАСС/. Занимавший должность замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Алтайского края Андрей Голубцов уволился 10 апреля - за неделю до того, как его задержали по подозрению во взятке. Министерство сейчас работает в обычном режиме, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального Минстроя.
Следователи ранее возбудили уголовное дело в отношении замминистра строительства и ЖКХ региона, подозреваемого в получении взятки в 2 млн рублей. Мужчина задержан, по месту его жительства и работы проведены обыски. Как пояснили ТАСС в СУ СК РФ по Алтайскому краю, противоправные действия, по подозрению в которых был задержан Голубцов, совершены в 2018-2019 годах - на тот момент он находился в должности замминистра.
"Наше министерство сейчас работает в обычном режиме. Замминистра Андрей Голубцов (подозреваемый во взятке - прим. ТАСС) уволился неделю назад - 10 апреля", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, взятку подозреваемый получил от директора одной из компаний, занимающейся строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Деньги предназначались за юридически значимые решения по определению подрядчика на капремонт объектов теплоснабжения и заключение муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку работы. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
Голубцову 50 лет. Замначальника главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, начальником управления по жилищно-коммунальному хозяйству он был назначен в 2014 году. После реорганизации управления в министерство сохранял пост до апреля 2020 года.