В Хакасии коронавирус подтвердили еще у 11 человек

ТАСС, 17 апреля. Коронавирус лабораторно подтвердили еще у 11 жителей Хакасии, таким образом, число зарегистрированных случаев увеличилось в республике до 38. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Всего в республике на утро пятницы диагноз COVID-19 подтвержден у 38 человек, из них трое вылечилось. На карантине находится 575 человек.

"В Хакасии еще у 11 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, из них двое - жители Абазы. Заболевшие находятся под медицинским наблюдением, их состояние удовлетворительное", - написал Коновалов.

Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, заболели люди от контактов с разными источниками.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.