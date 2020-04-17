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Ямал впервые поставил на экспорт оленьи субпродукты

Так называемые боенские отходы были доставлены в Германию для производства корма для животных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ впервые поставил в Германию 15 т оленьих субпродуктов - так называемых боенских отходов, получаемых в процессе заготовок оленины. Это первый опыт поставки такой продукции за рубеж для оленеводческих регионов России, сообщила пресс-служба регионального правительства в пятницу.

"Боенские отходы с Ямала поставлены за рубеж впервые. И для наших партнеров из Германии это в принципе был первый опыт сотрудничества с Россией и первый опыт работы с продукцией, полученной от северного оленя. Качество товара покупатели оценили высоко, и в следующем году мы планируем увеличить объемы поставок", - приводит пресс-служба слова генерального директора предприятия "Сибирский олень" Юрия Ермолаева, которое осуществило поставку.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, ранее оленеводческие регионы России не осуществляли подобные поставки. "Это первый опыт для Ямала и в принципе для оленеводческих регионов России", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе также уточнили, что боенскими отходами считаются легкие, трахея и прочие субпродукты оленя, не пригодные в пищу человеку. На немецком предприятии из них будут производить корма для животных.

"Сырье было получено на двух заготовительных комплексах муниципального предприятия "Ямальские олени" - в селе Яр-Сале и на фактории Юрибей. Партия была доставлена в Германию автомобильным транспортом", - добавили в ведомстве.

На Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей - свыше 760 тыс. ЯНАО - единственный регион России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. В этом году в Финляндию и Германию будет отправлено около 400 т мяса оленя, а также 13 тыс. штук оленьих шкур.

Теги
РоссияАрктика сегодняЯмало-Ненецкий автономный округ
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