Первый штраф за распространение фейка о коронавирусе назначен в Иркутской области

По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на 17 апреля в Иркутской области выявлено 54 случая заражения коронавирусной инфекцией.

ТАСС, 17 апреля. Усольский мировой суд впервые в Иркутской области назначил штраф за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции. К административной ответственности привлечена жительница Усолья-Сибирского, говорится в пятницу в сообщении на сайте ГУ МВД по региону.

"Жительница Усолья-Сибирского, распространившая недостоверную информацию о коронавирусной инфекции, привлечена к административной ответственности. В отношении девушки был составлен административный протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений"). Усольский мировой суд назначил девушке наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД, в конце марта в одном из чатов соцсети "ВКонтакте" было обнаружено аудиосообщение о том, что количество зараженных в Иркутске и в Ангарске превысило 35 человек.

Полицейские оперативно предотвратили возникновение неоправданных слухов и домыслов о реальной ситуации и установили личность автора, которой оказалась 20-летняя девушка. Студентка дала признательные показания и принесла извинения перед пользователями интернета.