Всех медиков и пациентов с ОРВИ в Республике Алтай будут тестировать на коронавирус

Как ранее сообщал ТАСС, на данный момент в Республике Алтай выявлено два случая коронавирусной инфекции в Онгудайском районе у женщины 67 лет и ее мужа. Они находятся в удовлетворительном состоянии. К семье приезжали родственники из соседнего региона. Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек.

ТАСС, 17 апреля. Глава Республики Алтай, до 16 апреля остававшейся последним регионом в РФ, где не было выявлено случаев коронавирусной инфекции, Олег Хорохордин на встрече с работниками республиканской больницы поручил тестировать всех медиков и всех пациентов с ОРВИ на вирус, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Министру здравоохранения республики Сергею Коваленко глава региона Олег Хорохордин поручил проводить обязательное тестирование на коронавирус медицинских работников, а также всех пациентов с диагнозом ОРВИ во всех медучреждениях республики и с выездом на дом", - сообщает пресс-служба.

Также на совещании был поднят вопрос об обеспечении медицинских бригад жильем на время работы с людьми с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Сейчас помещения для отдельного от семей проживания медиков находятся на базе общежития медицинского колледжа. Глава подчеркнул, что это временная мера, - все гостиницы закрыты в регионе по распоряжению правительства, и сейчас с ними ведутся переговоры, чтобы разместить медиков в более комфортных условиях. Также, для врачей организуют регулярную доставку питания, транспорт.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32008 случаев заражения, выздоровели 2590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.