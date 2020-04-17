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Пандемия коронавируса нового типа

В Иркутской области режим полной самоизоляции продлили до 26 апреля

В регионе зарегистрировано 55 случаев заражения коронавирусом

ИРКУТСК, 17 апреля. /ТАСС/. Режим полной самоизоляции в Иркутской области, где зарегистрировано 55 случаев заражения новым коронавирусом, продлен еще на неделю - до 26 апреля. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 26 апреля", - сказал собеседник агентства.

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Изначально режим полной самоизоляции в Иркутской области вводился на период с 31 марта по 5 апреля, после чего дважды продлевался.

В Иркутской области, по последним данным, у 55 человек, в том числе семимесячного ребенка, была подтверждена коронавирусная инфекция. Из них двое умерли, это мужчины 62 и 88 лет. Десять человек выздоровели. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияИркутская областьПандемия коронавируса нового типа
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