Экспедиция РГО установила посты мониторинга грунта для строительства ж/д линии в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Участники второго полевого сезона экспедиции Русского географического общества (РГО) "Трансполярная магистраль" установили посты геотермического мониторинга в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Красноярском крае, которые помогут определить целесообразность прокладки железнодорожной линии Коротчаево - Игарка - Норильск. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой РГО в пятницу.

"Для полноценного изучения возможности и особенностей строительства на этой территории железнодорожной линии специалисты РГО установили посты геотермического мониторинга (ПГТМ) в самых разных ее районах, порой чрезвычайно труднодоступных", - цитирует пресс-служба руководителя департамента экспедиционной деятельности исполнительной дирекции РГО Сергея Чечулина.

Как отмечает пресс-служба РГО, исследователи сняли показания с 19 ПГТМ, которые были развернуты осенью. Новые два поста были установлены в самой северной (город Дудинка) и самой южной (поселок Красноселькуп) точках исследуемой территории. Участники экспедиции преодолели 3,8 тыс. км, путь пролегал по снегам, льду рек и горам между Снежногорском и Норильском.

"Район проведения экспедиции можно представить себе как огромный треугольник с вершинами в Уренгое, Туруханске и Норильске. Длина самой короткой, южной, стороны этого треугольника составляет не менее 500 км. Примерно посередине этого треугольника проходит Полярный круг, но вот дорог внутри него практически нет, только зимники, в холодное время года соединяющие между собой месторождения нефти и газа", - процитировали в пресс-службе Чечулина.

Строительство железной дороги Коротчаево - Игарка - Норильск (также известной как 503-я стройка) началось в 1949 году. Согласно плану, железнодорожное полотно должно было пересечь реки Пур, Таз, Турухан и Енисей, подняться на север до Игарки, а оттуда - до Норильска. Необходимость дороги объяснялась экономическими и стратегическими предпосылками: создание транспортного коридора должно было облегчить освоение северных территорий, богатых полезными ископаемыми.

Строительство трассы проводилось силами заключенных под руководством Главного управления лагерного железнодорожного строительства СССР и на этом участке получило название "Строительство №503". После смерти Иосифа Сталина в 1953 году строительство остановили, а построенные участки дороги забросили.