{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экспедиция РГО установила посты мониторинга грунта для строительства ж/д линии в Арктике

Два новых поста появились в городе Дудинка и в поселке Красноселькуп, они позволят определить целесообразность прокладки железнодорожной линии Коротчаево - Игарка - Норильск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Участники второго полевого сезона экспедиции Русского географического общества (РГО) "Трансполярная магистраль" установили посты геотермического мониторинга в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Красноярском крае, которые помогут определить целесообразность прокладки железнодорожной линии Коротчаево - Игарка - Норильск. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой РГО в пятницу.

"Для полноценного изучения возможности и особенностей строительства на этой территории железнодорожной линии специалисты РГО установили посты геотермического мониторинга (ПГТМ) в самых разных ее районах, порой чрезвычайно труднодоступных", - цитирует пресс-служба руководителя департамента экспедиционной деятельности исполнительной дирекции РГО Сергея Чечулина.

Как отмечает пресс-служба РГО, исследователи сняли показания с 19 ПГТМ, которые были развернуты осенью. Новые два поста были установлены в самой северной (город Дудинка) и самой южной (поселок Красноселькуп) точках исследуемой территории. Участники экспедиции преодолели 3,8 тыс. км, путь пролегал по снегам, льду рек и горам между Снежногорском и Норильском.

"Район проведения экспедиции можно представить себе как огромный треугольник с вершинами в Уренгое, Туруханске и Норильске. Длина самой короткой, южной, стороны этого треугольника составляет не менее 500 км. Примерно посередине этого треугольника проходит Полярный круг, но вот дорог внутри него практически нет, только зимники, в холодное время года соединяющие между собой месторождения нефти и газа", - процитировали в пресс-службе Чечулина.

Строительство железной дороги Коротчаево - Игарка - Норильск (также известной как 503-я стройка) началось в 1949 году. Согласно плану, железнодорожное полотно должно было пересечь реки Пур, Таз, Турухан и Енисей, подняться на север до Игарки, а оттуда - до Норильска. Необходимость дороги объяснялась экономическими и стратегическими предпосылками: создание транспортного коридора должно было облегчить освоение северных территорий, богатых полезными ископаемыми.

Строительство трассы проводилось силами заключенных под руководством Главного управления лагерного железнодорожного строительства СССР и на этом участке получило название "Строительство №503". После смерти Иосифа Сталина в 1953 году строительство остановили, а построенные участки дороги забросили.

Теги
РоссияАрктика сегодняКрасноярский крайЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Омская область к концу апреля увеличит число койко-мест в регионе в 2,5 раза
Планируется, что к 28 апреля больницах региона будет 1547 коек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС