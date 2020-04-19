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Пандемия коронавируса нового типа

В трех регионах Сибири за сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

В частности, в Республика Алтай число инфицированных четырех

ТАСС, 19 апреля. Заражение коронавирусной инфекцией нового типа подтвердилось еще у 11 жителей Сибири. Шесть случаев инфицирования COVID-19 выявлено в Кемеровской области, три - в Иркутской, два случая заражения зафиксировано в Республике Алтай, сообщают власти регионов.

"В Республике Алтай выявлены еще два случая заболевания. Коронавирус обнаружен при проведении профилактического обследования на строящемся частном объекте в Турочакском районе. Всего было обследовано 66 рабочих, из них у двух жителей Томской области выявлен коронавирус, у остальных строителей результат отрицательный", - говорится в сообщении республиканского оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

До недавнего времени Республика Алтай оставалась единственным регионом России, где не выявлено ни одного случая заражения COVID-19. Первый пациент с коронавирусом в республике был зафиксирован 17 апреля. Сейчас число инфицированных в регионе достигло четырех.

Шесть случаев заражения коронавирусом также были выявлены в Кузбассе, где теперь зарегистрирован 41 заболевший. Три новых пациента с COVID-19 зарегистрированы в Иркутской области, общее число зараженных 68.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесена правка (08:58 мск) - уточняется информация во втором абзаце , верно: обнаружен на строящемся объекте, а не на турбазе

Теги
РоссияИркутская областьАлтайКемеровская областьПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
В Хакасии число заразившихся выросло в полтора раза
В регионе инфицированы почти 70 человек
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