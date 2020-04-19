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Пандемия коронавируса нового типа

В Алтайском крае выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших возросло до 72

ТАСС, 19 апреля. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за минувшие сутки возросло до 72. Выявлено девять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

"В Алтайском крае зарегистрировано и лабораторно подтверждено еще девять случаев заболевания COVID-19. Шесть из них выявлены по контактам с ранее заболевшими, у троих диагностированы пневмония и ОРВИ", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, круг муниципальных образований, где выявлены заболевшие, расширился до 14. Больные госпитализированы и находятся на лечении в трех медучреждениях Барнаула - 5-й и 11-й горбольницах, а также в инфекционном госпитале КГБУЗ "Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства".

По данным Минздрава Алтайского края, состояние всех больных оценивается как удовлетворительное, у большинства болезнь протекает в легкой форме, у троих в тяжелой форме, два из них находятся на аппарате ИВЛ.

Ранее ТАСС сообщал, что случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у работника подрядной организации, работающей на промплощадке Корболихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" (дочерняя компания ПАО "Челябинский цинковый завод") в Алтайском крае. Среди контактов работника были 84 человека, в том числе 72 - в общежитии.

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия коронавируса нового типа
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