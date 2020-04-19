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Пандемия коронавируса нового типа

Количество выявленных случаев коронавируса в Республике Алтай увеличилось до восьми

Новые заболевшие - вернувшийся из Новосибирска мужчина и его семья

ТАСС, 19 апреля. Новые случаи коронавируса выявлены в Республике Алтай - их количество увеличилось вдвое, с четырех до восьми. Вирус обнаружен у мужчины, вернувшегося из Новосибирска и его семьи, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"В регионе выявлены еще четыре случая заболевания: коронавирус подтвердился у семьи из четырех человек в Горно-Алтайске. Мужчина 32 лет после поездки в Новосибирск почувствовал недомогание - температура, кашель, ломота в теле, позднее такие же симптомы возникли у его супруги и детей. В воскресенье, 19 апреля, они вызвали скорую медицинскую помощь, тест на коронавирус показал положительный результат", - говорится в сообщении.

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Семья изолирована, находится в спецбоксе Центра по профилактике и борьбе со СПИД, состояние пациентов удовлетворительное.

Республика Алтай до 16 апреля оставалась единственным регионом РФ, где не был зарегистрирован коронавирус, однако в четверг он подтвердился у двух человек. По данным прес-службы, вирус также был обнаружен при профилактическом обследовании на строящемся частном объекте в Турочакском районе у двух жителей Томской области - в субботу (до того, как стали известны результаты) в связи с завершением вахты они покинули Алтай и направились домой. Информация передана в управление Роспотребнадзора по области.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства, не территории республики сейчас находятся шесть человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАлтайПандемия коронавируса нового типа
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