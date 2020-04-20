Почти 150 россиян вылетели из Вьетнама в Новосибирск

ХАНОЙ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Вывозной рейс авиакомпании S7 по маршруту Камрань - Новосибирск забрал в понедельник 149 россиян, остававшихся во Вьетнаме после прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул России в Хошимине Алексей Попов.
"Рейс 5784 авиакомпании S7 вылетел сегодня утром из Камрани (международный аэропорт южной провинции Кханьхоа - прим. ТАСС) в Новосибирск с 149 соотечественниками на борту, среди которых жители Новосибирска, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края", - рассказал дипломат.
Он отметил, что у 93 человек оказались просрочены вьетнамские визы, поскольку из-за отмены авиасообщения они не смогли вернуться на родину после окончания своих турпоездок в планировавшиеся сроки. Генконсульство заранее все объяснило иммиграционным властям провинции Кханьхоа, они с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и штрафов россиянам на назначили. "Всех прибывших в аэропорт россиян, внесенных в списки, сформированные Минкомсвязи РФ, успешно зарегистрировали на рейс и направили домой", - сообщил генконсул.
Попов поблагодарил власти провинции Кханьхоа и местных сотрудников авиакомпании S7 за содействие в отправке граждан РФ на родину. "Работа по вывозу россиян продолжается", - заключил дипломат.