Почти 150 россиян вылетели из Вьетнама в Новосибирск

ХАНОЙ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Вывозной рейс авиакомпании S7 по маршруту Камрань - Новосибирск забрал в понедельник 149 россиян, остававшихся во Вьетнаме после прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул России в Хошимине Алексей Попов.

"Рейс 5784 авиакомпании S7 вылетел сегодня утром из Камрани (международный аэропорт южной провинции Кханьхоа - прим. ТАСС) в Новосибирск с 149 соотечественниками на борту, среди которых жители Новосибирска, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края", - рассказал дипломат.