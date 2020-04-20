Красноярскую офтальмологическую больницу закрыли на карантин

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П. Г. Макарова, известная среди жителей региона как глазной центр, закрыта на карантин из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Красноярском крае, по данным на понедельник, зарегистрировано 306 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, из них 17 человек вылечились, два человека скончались.

"Закрыта, потому что там регистрировались случаи заболеваемости", - сообщил представитель ведомства, добавив, что все работники больницы находятся на самоизоляции.

"Экстренная офтальмологическая помощь будет оказываться по (полюсам - прим. ТАСС) ОМС (обязательного медицинского страхования) в двух частных клиниках: "Берег" и "Окулюс", - сообщили журналистам в Минздраве. Как уточнили ТАСС в Минздраве, эти услуги будут оказываться бесплатно.