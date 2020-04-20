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В Красноярске горят барак и надворные постройки на площади 1 тыс. кв. м

По предварительным данным МЧС, пострадавших нет
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© ГУ МЧС России по Красноярскому краю

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Здание барачного типа и надворные постройки горят в Красноярске на площади 1 тыс. кв. метров, пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Судостроительной, дом 4, поступила в 12:02 мск. "Произошло загорание здания барачного типа и надворных построек на площади 1 тыс. кв. метров. Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на месте работают 25 человек личного состава и семь единиц техники.

В 13:29 (мск) пожар был локализован. Проводится проливка и разборка конструкций.

Жители соседних домов эвакуированы.

Теги
РоссияКрасноярский край
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