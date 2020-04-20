Число природных пожаров по вине человека в Сибири выросло, несмотря на режимы самоизоляции

ТАСС, 20 апреля. Сотрудники МЧС фиксируют рост числа природных пожаров по вине человека в регионах Сибирского федерального округа (СФО) несмотря на введенные во всех субъектах Сибири режимы самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также особые противопожарные режимы. В частности, число пожаров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Алтайском крае в 1,5 раза.

Число пожаров растет

До конца апреля (в некоторых случаях до особого распоряжения) во всех регионах СФО был введен режим самоизоляции, предусматривающий ряд ограничений на работу учреждений и предприятий. Пока режим действует, гражданам запрещено покидать свои дома без веской причины, можно выходить только в аптеку, магазин, на прогулку с питомцами около дома, для поездки на работу или к врачу. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

Несмотря на запреты и просьбы оставаться дома, сотрудники МЧС фиксируют в Сибири серьезный рост числа палов сухой травы и лесных пожаров. Так, замначальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник сообщил, что на территории области установлен пожароопасный сезон, так как за неделю отмечен резкий рост лесных пожаров - с одного до 25.

"Ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 213 га. Действующих нет. Зафиксировано 1 409 термических точек, из которых 81% в пятикилометровой зоне от населенных пунктов", - сказал Лебедев, подчеркнув, что на Новосибирскую область приходится почти половина всех обнаруженных в округе термических точек.

В Томской области, где в ряде районов помимо режима самоизоляции действует особый противопожарный режим, предусматривающий повышенные штрафы за разжигание огня в неположенном месте, выросло число палов травы. В Асиновском районе региона огонь перекинулся с горящей травы на лес, начался первый в этом году лесной пожар, который удалось локализовать на площади 10 га.

"В прошлом году у нас первый пал травы, как и в этом году, был зафиксирован 4 апреля. Но по данным на 20 апреля 2019 года было выявлено 65 палов травы, в этом году - 119 палов, причем, около половины - в минувшие выходные", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Как уточнили агентству в ГУ МЧС по Алтайскому краю, в прошлом году 19 апреля в регионе произошло 96 природных пожаров, а в этом в 1,5 раза больше - 153. Выросло число палов травы и в Омской области, а в Иркутской они начались на 5 дней раньше, чем годом ранее - 9 апреля, хотя число возгораний на данный момент сопоставимо с прошлогодним.

Сухая погода

Рост числа пожаров сотрудники МЧС связывают с теплой и сухой погодой, установившейся в большинстве регионов Сибири в последнюю неделю. В прошлом году особые противопожарные режимы в субъектах вводились в конце апреля - начале мая, в этом они действуют уже сейчас. Однако причиной возгораний становятся действия человека.

Как сообщил журналистам и. о. заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов, первые в этом сезоне природные пожары произошли из-за неконтролируемых палов травы и поджогов, несмотря на то, что в этом время в регионе уже действовал режим полной самоизоляции.

С человеческим фактором связывают возгорания и в Томской области. "Например, в поселке Светлом (в черте Томска) был пал по вине людей на большой площади - 4 га сгорело, привлекались шесть единиц техники, была угроза распространения огня на хозяйственные постройки. Туда пожарные приезжают, а там [месте, откуда начался пожар], наверное, весь поселок Светлый за город вышел - шашлыки, народ, окурки. Оттуда и пошло", - сказали ТАСС в ГУ МЧС по Томской области.

В ГУ МЧС Алтайского края также отмечают, что с потеплением люди, несмотря на ограничительные меры стали раньше, чем в прошлом году выезжать на дачи, где также сжигают прошлогоднюю траву и различный мусор. "В этом году суше и ветреннее, люди уже выезжают на дачи. Для сравнения - до 13 апреля (когда в регионе началось потепление) пожаров за сутки фиксировалось, как правило, около 40. А только 18 апреля было уже 132 пожара", - пояснили в ведомстве.