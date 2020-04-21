Мораторий на двойки и уроки по ТВ. Как изменилось образование в СФО в условиях пандемии

Массовый переход на дистанционное образование начался в регионах СФО еще в конце марта - перед весенними каникулами у школьников. Во время каникул и мартовской нерабочей недели школы и вузы заявляли о повсеместном дистанционном образовании, занятия в таком формате возобновились преимущественно с 6 апреля. В целом преподаватели и родители отмечают, что адаптация к занятиям онлайн проходит в школах успешно. Так, ученики кузбасских школ высоко оценили интернет-платформы, где проходят обучение.

ТАСС, 21 апреля. Школы в регионах Сибири положительно оценивают итоги первых недель работы в дистанционном формате, на который пришлось перейти из-за распространения коронавируса нового типа, и в ряде случаев планируют сохранить часть онлайн-практик и в дальнейшем. Однако апробация нового опыта потребовала корректировки методик и внедрения новаций, которые позволят улучшить систему, рассказали ТАСС представители школ и органов власти сибирских регионов.

"На сегодня школы работают через Zoom, на Учи.ру, Яндекс.Учебник, они нравятся и педагогам, и детям. Понравилось настолько, что говорят: когда выйдем в очный режим обучения, все равно часть образовательных мероприятий оставим на дистанте - домашние задания, закрепление тем, это очень удобно", - рассказала ТАСС директор научно-методического центра в Кемерове, который координирует дистанционное обучение во всех школах города, Ирина Давыдова.

Она отметила, что, вопреки опасениям, даже возрастные педагоги успешно освоили новые для себя форматы работы, наставниками для них стали молодые коллеги. "Мы сделали школу наставничества: за группами возрастных педагогов закрепили молодых, и они в очень быстром темпе обучали их, как планировать конференции в Zoom, как в Skype выходить, процесс пошел очень хорошо и быстро. У нас есть педагоги возрастные, некоторые даже старше 70 лет, и они не отстают", - отметила собеседница агентства.

Жительница Иркутска Екатерина Григорова, мама двух дочек, которые учатся в четвертом и шестом классах школы № 19, рассказала ТАСС, что учителя во время перехода на дистанционное обучение продемонстрировали высокую стрессоуйстойчивость, быстро реагировали на возникающие у детей и родителей трудности и грамотно выстроили учебный процесс. "Конечно, обнажила эта ситуация неглубокие знания педагогов и родителей в онлайн-мире, но в принципе справились. Наша школа занимается на платформе Microsoft Teams, там дают задания, мы туда загружаем ответы. Через дней десять буквально взвыли родители младшеклассников, и учительница стала проводить онлайн-уроки по видеосвязи на этой платформе. Это очень сильно родителей успокоило", - рассказала Григорова.

Ряд школ, особенно удаленных, столкнулись с техническими проблемами. Так, в арктическом поселке Волочанка на Таймыре практически отсутствует интернет. "Как началась пандемия, у нас пропал интернет, нет связи. Получается, что мы тут полностью ограничены, не можем нормально дать задание, как раньше, по WhatsApp, связываться с родными, передать информацию, получать от других", - рассказал ТАСС педагог местной школы Денис Теребихин.

По его словам, дистанционное обучение в школе выглядит таким образом: на входе установлена тумбочка, на которой учитель выкладывает задание. Школьники или их представители приходят за ним, выполняют дома и относят тетради обратно на тумбочку.

Мораторий на двойки

Власти Алтайского края решили максимально снизить стресс у школьников и их родителей, которые проводят со своими детьми по нескольку часов в день за выполнением сложных домашних заданий.

"Мы работали точечно, в том числе по тем ситуациям, когда есть гиперответственность учителя и большое количество домашних заданий. Вчера провели селекторное совещание со всеми из директоров школ, договорились, что будут и дозированные задания, и объявим мораторий на "двойки", и будем исходить из принципа разумности и адекватности по таким предметам как технология, музыка, изобразительное искусство. Эти задания будут либо отменены полностью, либо будет выполнено одно задание, которое станет основанием для выставления четвертной отметки, и ребята смогут сосредоточиться на основных предметах", - сообщил журналистам министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Министерство образования Новосибирской области совместно с областным телеканалом ОТС и порталом УЧИ.ру с 20 апреля запустил телевизионный проект "Школа на ОТС". Каждый день по будням в эфире телеканала проходит трансляция видеоуроков для учеников начальных классов. Таким образом, в течение недели ученики могут заниматься математикой, русским языком, окружающим миром, английским языком, литературным чтением. Одно занятие длится 20 минут.

"Мы поддержали совместный проект ОТС и УЧИ.ру, который предоставил телеканалу уже готовые видеоуроки для начальных классов. Учителя разных школ находятся в разных условиях, и такие уроки помогут преподавателям в организации учебного процесса, чтобы ребенок в указанное время просто сел и посмотрел объяснение нового для него материала, а впоследствии мог справиться с заданиями учителя", - пояснил ТАСС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В Томской области региональные власти приняли решение сократить уроки для школьников - до 20-30 минут (в зависимости от возраста ученика) - и сконцентрировать учебные планы, сделав акцент на подаче нового материала. Также школам рекомендовано выдавать задания на дом на неделю, а не ежедневно, чтобы ученики и родители могли рационально спланировать работу дома с учетом сложности учебных предметов. Кроме того, школы могут досрочно завершить обучение по таким предметам как физкультура, ОБЖ, музыка, изобразительное искусство, технология, второй иностранный язык, основы религиозных культур и светской этики.

"Есть время работы за компьютером, оно четко регламентируется санитарными правилами и нормами в зависимости от возраста детей - от 20 минут до 30 минут. Когда мы говорим про онлайн-уроки, учитель должен регулировать время, в том числе, и которое ребенок проводит за компьютером", - пояснила ТАСС председатель совета директоров школ Томска Надежда Селиванова.

По данным региональных оперативных штабов, 21 апреля в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано еще 134 случая заражения коронавирусной инфекцией: 64 человека - в Красноярском крае, 41 - в Алтайском крае, девять - в Кемеровской области, восемь - в Республике Хакасия, еще пять - в Омской области, четыре - в Томской области, три - в Новосибирской области. Таким образом, в регионах СФО выявлено на данный момент более 940 заразившихся, из них наибольшее число - в Красноярском крае, где коронавирус обнаружен у 370 человек.