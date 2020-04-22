В Сибири появился первый региональный научный центр федерального значения в сфере IT

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Институт вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН, в структуру которого входят лаборатории и подразделения по всей Сибири, получил статус федерального исследовательского центра. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщила в среду ТАСС советник по перспективным проектам председателя СО РАН Ольга Дорохова.

Заместитель директора ИВТ СО РАН Андрей Юрченко 4 февраля на встрече президента России Владимира Путина с представителями общественности в Череповце предложил организовать сеть суперкомпьютерных центров не только в Москве, где они уже существуют, но и в регионах. Президент поддержал предложение ученого, отметив, что развитие сети суперкомпьютеров должно идти равномерно по всей стране, а не концентрироваться в столице. Позднее Юрченко пояснил ТАСС, что разработанный ИВТ проект Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных (СНЦ ВВОД) в новосибирском Академгородке должен быть создан не позднее 2023 года.

"Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 17 апреля 2020 года Институту вычислительных технологий СО РАН присвоен статус федерального исследовательского центра и наименование "Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий" - ФИЦ ИВТ", - сказала Дорохова.

В состав ФИЦ ИВТ входят филиалы в Кемерово, Томске, Красноярске, а также совместные лаборатории с несколькими сибирскими университетами. Сотрудники ИВТ занимаются моделированием турбин гидроэлектростанций и цунамирайонирования побережий и акваторий. Кроме этого, в институте разрабатываются методы анализа больших объемов научных данных, а также методы анализа изображений, использующие новейшие нейросетевые технологии. Среди знаковых разработок института - программное обеспечение для обработки данных космических спутников, которое работает оперативнее зарубежных аналогов, что позволяет обеспечивать мониторинг чрезвычайных ситуации, например, лесных пожаров, гораздо быстрее. Еще одна из разработок ИВТ СО РАН - алгоритм, позволяющий в автоматическом режиме переводить дореволюционные тексты на современный русский язык, что существенно упрощает работу исследователей и редакторов.

Уже в составе ФИЦ ученые ИВТ планируют завершить разработку лазера для биомедицинской диагностики, который позволит получить изображения микроуровня тканей и содержимое клеток человека. Также ученые планируют участвовать в создании в Новосибирске первого регионального суперкомпьютерного центра высокопроизводительного анализа научных данных СНЦ "ВВОД".