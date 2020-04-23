Эксперт: турпоток на Байкал в пик сезона в 2020 году будет ниже прошлогоднего на 50-60%

ИРКУТСК, 23 апреля. /ТАСС/. Летний турпоток на озеро Байкал в Иркутской области в 2020 году при оптимистичном сценарии будет на 50-60% ниже по сравнению с показателем прошлого лета из-за ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщила ТАСС председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева.

По данным агентства по туризму Иркутской области, в 2019 году регион посетили более 1,7 млн туристов, из которых почти 368 тыс. - иностранцы. Основное туристическое направление в области - это озеро Байкал, где пик сезона приходится на июль и август. По решению региональных властей в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции работа всех турбаз на Байкале приостановлена до 1 июня.

"Если финансовые возможности у туристов останутся, а турбазам разрешат открыться в июне, но границы РФ еще не откроются и туроператоры не будут работать, то общий поток [на Байкал] на 50-60% будет ниже [по равнению с прошлым летом]", - сказала Григорьева.

По ее словам, в предстоящем летнем сезоне байкальский турбизнес делает ставку только на внутренний туризм и в первую очередь рассчитывает на то, что отдыхать на берега озера поедут жители Иркутской области. Эксперт прогнозирует перераспределение туристического потока. По ее мнению, у жителей Прибайкалья будет спрос на остров Ольхон, где раньше было сложно найти свободные места на турбазах из-за большого потока иностранных туристов, поэтому туристы из области отдыхали преимущественно на материковой части.

По словам Григорьевой, еще сложнее будет следующая зима, потому что резкое снижение турпотока не даст заработать за летний период столько, чтобы хватило на содержание турбаз в низкий зимний сезон. "Если еще и в зиму не откроют границы РФ, тогда, если среди легально действующих туристических баз выживут процентов 20, то уже хорошо. Останутся, наверное, в основном частные гостевые дома, где хозяева принимают туристов там же, где живут сами, а основной доход у них от сельского хозяйства. Из тех же, кто в чистом виде занимается туризмом, к следующему лету в этом случае мало кто выживет", - считает эксперт.

Она отметила, что государству сейчас важно не допустить усиления теневого туристического рынка. "На Байкале и так не очень много качественных легальных объектов, которые могут зимой работать. Если не поддержать легальных туроператоров и средства размещения, которые добросовестно работают в правовом поле, мы потеряем игроков легального бизнеса, и будет процветать теневой", - говорит Григорьева.

Падение доходов

По ее словам, доходы предпринимателей Иркутской области, работающих в туристической отрасли, в результате сокращения турпотока упали почти на 90%, однако случаи банкротства турбаз или ухода с рынка, как говорит эксперт, ей пока не известны. Сейчас региональные власти прорабатывают варианты поддержки турбизнеса. Пока только энергетики отменили для байкальских турбаз и гостиниц предоплату за электроэнергию.

"Очень ждем меры поддержки от региона в части льготного кредитования, послабления налогов, арендных платежей за землю, компенсаций части кредитных ставок тем, у кого есть кредиты, отсрочки платежей за коммунальные услуги и электроэнергию. Диалог с властью идет. Обсуждаем, в какой сумме, по каким критериям, с какими приоритетами [будут оказываться меры поддержки], - сказала глава комитета.

До пандемии каждый год турпоток в Иркутскую область увеличивался на 3-4%. В последние годы среди иностранных туристов, в первую очередь из Китая, набрал популярность зимний отдых на Байкале, но в 2020 году в январе из-за пандемии их поток резко сократился. По данным Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, на Байкале насчитывается порядка 1,5 тыс. турбаз.

Байкал - самое глубокое озеро на планете, включено в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.