Источник: в администрации города Яровое прошли обыски

БАРНАУЛ, 23 апреля. /ТАСС/. Обыски прошли в администрации города Яровое Алтайского края, где введен режим ЧС из-за проблем на местной ТЭЦ. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правительстве региона.

Власти Алтайского края 22 ноября 2019 года ввели в Яровом режим ЧС. Температура в квартирах и соцобъектах в городе, где проживают около 17 тыс. человек, составляла менее 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам. На ТЭЦ работал только один котел из трех, оборудование там изношено, а уголь, пришедший ранее, имел высокое содержание влаги и смерзался при низких температурах. Власти края выделяют средства на покупку топлива, соответствующего нормативам.

"По Яровому и обыскам [в администрации города] информация подтверждается", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС об обысках.

Получить комментарий о ситуации в СУ СК, ГУ МВД, УФСБ по Алтайскому краю ТАСС не удалось.

Как сообщил журналистам 14 апреля министр промышленности и энергетики региона Александр Климин, сделка по продаже в 2016 году проблемной ТЭЦ была признана судом первой инстанции недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимые ремонтные работы. По его словам, дальнейшая судьба и перспективы ТЭЦ сейчас рассматриваются в арбитражном суде.

Климин отметил, что нужно будет пройти апелляцию, а при необходимости - кассацию, и судебный спор может завершиться в следующем году. После окончательного рассмотрения в суде вопроса и признания ТЭЦ муниципальной собственностью будут понятны перспективы дальнейшего развития станции. Далее будет рассмотрен вопрос о возможности снятия режима ЧС.