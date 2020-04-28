Число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области превысило 400 человек

"По данным оперативного штаба на 10 утра 28 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 60 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 53 пациента выздоровели, четверо скончались", - говорится в сообщении.

НОВОСИБИРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Новосибирской области возросло за прошедшие сутки на 60, до 407 инфицированных. Об этом сообщает во вторник региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории региона.

В штабе также уточнили, что в реанимации находятся 34 человека, восемь из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Как рассказал журналистам министр здравоохранения региона Константин Хальзов, у 35% инфицированных течение болезни проходит бессимптомно, у 25% зараженных - внебольничная пневмония, у остальных заболевших наблюдаются симптомы ОРВИ. По словам министра, за сутки коронавирус был обнаружен у девяти работников медицинских учреждений, всего в регионе 61 заболевший медик.

Режим самоизоляции в Новосибирской области был введен 31 марта, позднее его продлили до 15 мая. С 6 апреля при условии соблюдения санитарных мер работу возобновили строительные компании и промышленные предприятия региона. В последнюю неделю в регионе зафиксирован резкий рост числа заболевших, две вспышки зафиксированы в том числе на крупных предприятиях Новосибирска, приступивших к работе с 6 апреля.

Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов объяснил рост числа заразившихся увеличением количества проведенных тестов. С понедельника на территории региона, согласно постановлению губернатора, действует обязательный масочный режим при посещении жителями магазинов и передвижении на общественном транспорте.