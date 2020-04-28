Военные остановили 9-километровую полосу огня в лесу около поселка в Туве

ТАСС, 28 апреля. Военнослужащие Центрального военного округа проложили минерализованные полосы вокруг поселка Бояровка в Каа-Хемском районе Тувы, остановив полосу огня протяженностью 9 км, сообщила во вторник пресс-служба округа.

"Опашка предотвратила перекидывание пожаров на жилые дома, а также отвела огонь от пастбищ лошадей. Общая площадь созданных военнослужащими минерализованных полос превысила 3,5 тыс. кв. м. Дополнительно из железнодорожной бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Хакасия, в Туву переброшены два бульдозера Б-170, которые значительно увеличат возможности по созданию минерализованных полос", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, около 100 военнослужащих ЦВО помогут жителям Тувы в борьбе с природными пожарами. Соответствующее решение принял командующий войсками округа Александр Лапин по обращению главы Тувы Шолбан Кара-оола.

Для тушения очагов привлечен вертолет Ми-8 АМТШ "Терминатор" с водосливным устройством, который за двое суток сбросил более 80 тонн воды на очаги возгораний в Каа-Хемском и Тандинском районах.

Пожары в Туве зафиксированы в Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Тере-Хольском, Чеди-Хольском, Тандинском, Тоджинском районах. Огонь местами подбирается к населенным пунктам. В 90% случаев причина возгорания - человеческий фактор. По данным ФБУ "Авиалесоохрана", в Туве в настоящий момент зафиксированы шесть пожаров на землях лесного фонда на площади 3358 га.