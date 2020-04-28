{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Военные остановили 9-километровую полосу огня в лесу около поселка в Туве

Общая площадь созданных военнослужащими минерализованных полос превысила 3,5 тыс. кв. м, сообщили в ЦВО

ТАСС, 28 апреля. Военнослужащие Центрального военного округа проложили минерализованные полосы вокруг поселка Бояровка в Каа-Хемском районе Тувы, остановив полосу огня протяженностью 9 км, сообщила во вторник пресс-служба округа.

"Опашка предотвратила перекидывание пожаров на жилые дома, а также отвела огонь от пастбищ лошадей. Общая площадь созданных военнослужащими минерализованных полос превысила 3,5 тыс. кв. м. Дополнительно из железнодорожной бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Хакасия, в Туву переброшены два бульдозера Б-170, которые значительно увеличат возможности по созданию минерализованных полос", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, около 100 военнослужащих ЦВО помогут жителям Тувы в борьбе с природными пожарами. Соответствующее решение принял командующий войсками округа Александр Лапин по обращению главы Тувы Шолбан Кара-оола.

Для тушения очагов привлечен вертолет Ми-8 АМТШ "Терминатор" с водосливным устройством, который за двое суток сбросил более 80 тонн воды на очаги возгораний в Каа-Хемском и Тандинском районах.

Пожары в Туве зафиксированы в Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Тере-Хольском, Чеди-Хольском, Тандинском, Тоджинском районах. Огонь местами подбирается к населенным пунктам. В 90% случаев причина возгорания - человеческий фактор. По данным ФБУ "Авиалесоохрана", в Туве в настоящий момент зафиксированы шесть пожаров на землях лесного фонда на площади 3358 га.

Теги
РоссияТыва
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Сервисы телемедицины назвали аллерголога и гинеколога самыми популярными специалистами
Кроме того, россияне часто общаются при помощи телемедицины за консультациями к неврологу и гастроэнтерологу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС