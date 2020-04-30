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В Алтайском крае выделят на ремонт аварийной плотины XVIII века 14 млн рублей

В случае прорыва плотины на озере Белом в поселке Имени 8 марта может затопить восемь сел

БАРНАУЛ, 30 апреля. /ТАСС/. Курьинский район в Алтайском крае, где расположена плотина XVIII века, прорыв которой грозит затопить восемь сел, получит из бюджета региона на создание дополнительного защитного сооружения 14 млн рублей. Работы будут завершены к осени 2020 года, сообщил на пресс-конференции в четверг зампредседателя правительства края Игорь Степаненко.

Плотина на озере Белом в поселке Имени 8 марта Курьинского района находится в аварийном состоянии. Ее разрушение и прорыв воды из озера может привести к подтоплению сел с населением около 6 тыс. человек и Колыванского камнерезного завода. Губернатор Виктор Томенко поручил подготовить документы о приеме плотины из федеральной собственности в региональную, до этого регион не мог направлять средства на этот объект.

"Объект попадает в краевую целевую программу [по ремонту гидротехнических сооружений], после [майских] праздников Курьинскому району выделяется более 14 млн рублей, чтобы реализовать проект строительства защитного гидротехнического сооружения. Не разрушая эту дамбу как демидовское наследие с 200-летней историей, перед сливом будет поставлена современная защита. Проект утвержден, прошел экспертизы, потенциальные участники строительства уже проявляют интерес. Работы мы рассчитываем к осени завершить, по оценкам специалистов, работы по возведению защитного гидротехнического сооружения займут три месяца", - сказал Степаненко ТАСС.

Степаненко уточнил, что в 2019 году из-за ситуации с опасным объектом в Курьинском районе был объявлен режим ЧС. Вопрос с реализацией проекта по дополнительной защите решался достаточно долго по двум причинам: плотина - объект культурного наследия, коме того, она находилась в федеральной собственности. Сейчас плотина передана на баланс Куьинского района.

"Чтобы дополнительно обезопасить территорию, в течение марта там провели работы по укреплению дамбы с внешней стороны <...> путем использования большого количества мешков с гравийной смесью. Такой заслон поставлен в виде временной дополнительной опоры. Мероприятие не лишнее, но надеемся, что оно носит профилактический характер", - отметил Степаненко.

Плотину начали строить в первой половине XVIII века. Она входила в комплекс гидросооружений, которые приводили в действие водяной агрегат сначала Колывано-Воскресенского медеплавильного завода, а затем Колыванской шлифовальной фабрики.

Теги
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