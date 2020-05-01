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Пандемия коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области превысило 500

За день в регионе зафиксировали 55 новых случаев инфицирования

НОВОСИБИРСК, 1 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области за сутки выросло на 55, превысив 500, сообщили в пятницу в региональном оперативном штабе.

"По данным оперативного штаба на 11:00 (07:00 мск) 1 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 55 человек", - говорится в сообщении.

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Таким образом, всего в регионе зарегистрировано 526 случаев инфицирования, 25 заразившихся - дети. 105 человек выздоровели, четверо скончались.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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