В Туве военнослужащие потушили полосу огня протяженностью 25 км для защиты поселков

ТАСС, 1 мая. Полосу огня протяженностью 25 км потушили за сутки военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) для защиты населенных пунктов в Республике Тыва, сообщили пятницу в пресс-службе ЦВО.

"Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) за сутки потушили полосу огня протяженностью 25 км в Каа-Хемском районе Республики Тыва. Таким образом, удается сдержать распространение огня с тайги на населенные пункты. Также тяжелая военная техника проложила за сутки 13 км минерализованных полос вдоль реки Шан. В общей сложности, удалось уже создать полосу более 35 км", - говорится в сообщении округа.

Военнослужащие работают в гористой местности в условиях сильной задымленности. Опашка леса проводилась передислоцированными туда из Кызыла и Абакана бульдозерами Б-170.

Ранее сообщалось, что около 100 военнослужащих ЦВО помогут жителям Тувы в борьбе с природными пожарами. Соответствующее решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Республики Тыва Шолбан Кара-оола. Уже удалось предотвратить угрозу для поселка Бояровка. Для тушения очагов двое суток привлекался вертолет Ми-8 АМТШ "Терминатор" с водосливным устройством, но из-за сильного задымления продолжать тушение с воздуха небезопасно.

Действующие лесные пожары в Туве зафиксированы в Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Тере-Хольском, Чеди-Хольском, Тандинском, Тоджинском районах. Огонь местами подбирается к населенным пунктам. В 90% случаев причина возгорания - человеческий фактор. По данным ФБУ "Авиалесоохрана", в Туве в настоящий момент зафиксированы четыре пожара на землях лесного фонда, площадь, пройденная огнем, составляет 13 991 га.