Шахта в Кузбассе работает в штатном режиме после отключения электричества

ТАСС, 2 мая. Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области, откуда ночью эвакуировали 34 человека из-за отключения электричества, работает в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в субботу в Департаменте угольной промышленности региона.

"Произошло отключение электроэнергии, в течение 30 минут питание удалось запустить, сейчас шахта работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, конкурсное производство неоднократно продлевалось. Добыча угля на предприятии при этом продолжается.