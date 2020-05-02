{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шахта в Кузбассе работает в штатном режиме после отключения электричества

Ранее из шахты эвакуировали 34 человека

ТАСС, 2 мая. Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области, откуда ночью эвакуировали 34 человека из-за отключения электричества, работает в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в субботу в Департаменте угольной промышленности региона.

"Произошло отключение электроэнергии, в течение 30 минут питание удалось запустить, сейчас шахта работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, конкурсное производство неоднократно продлевалось. Добыча угля на предприятии при этом продолжается.

Теги
РоссияКемеровская область
Реклама на ТАСС
В России разработали модель очага туберкулеза для создания новых подходов к лечению
Ранее для исследований специалисты применили модель туберкулезной гранулемы, выращенные из биоматериала мышей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС