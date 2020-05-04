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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области возросло до 200

За последние сутки в регионе выявили 15 новых инфицированных

ИРКУТСК, 4 мая. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Иркутской области выросло за сутки на 15 и составило 200, сообщил оперативный штаб региона.

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"200 подтвержденных случаев инфицирования, 15 за последние сутки", - указано в сообщении.

Отмечается, что 132 человека в регионе госпитализированы, 62 выздоровели, пятеро умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по последним сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев инфицирования, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияИркутская областьПандемия коронавируса нового типа
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